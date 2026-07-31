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31.07.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing büsst am Freitagnachmittag ein

Boeing Aktie News: Boeing büsst am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 214,12 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 214,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'135 Punkten liegt. Bei 213,95 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 220,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 173'787 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,72 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 21,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je Boeing-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,833 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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