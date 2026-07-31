Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 215,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'540 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 211,30 USD. Mit einem Wert von 220,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 661'964 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 17,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je Boeing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,833 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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