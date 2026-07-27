Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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27.07.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 214,24 USD.
Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 214,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'307 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 215,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 156'667 Boeing-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 15,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 21,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Boeing liess sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 19.50 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Boeing am 28.07.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.07.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,170 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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