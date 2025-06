NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die neuen Ziele für die Konsumentenkredite-Sparte BNP Personal Finance der Bank beinhalteten Aufwärtspotenzial für die entsprechenden Konsensschätzungen bis 2028, schrieb Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;