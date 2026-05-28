NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Marktschwäche in China sei Hauptthema der Gespräche gewesen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef in Paris. Es stelle sich langfristig die Frage, ob die angepeilte Marge von 8 bis 10 Prozent ohne "Super-Gewinne" in China erreichbar sei. Der nächste Meilenstein für BMW sei der Kapitalmarkttag im September mit der Vision des neuen Steuermanns./rob/ag/edh;