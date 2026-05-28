BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Marktschwäche in China sei Hauptthema der Gespräche gewesen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef in Paris. Es stelle sich langfristig die Frage, ob die angepeilte Marge von 8 bis 10 Prozent ohne "Super-Gewinne" in China erreichbar sei. Der nächste Meilenstein für BMW sei der Kapitalmarkttag im September mit der Vision des neuen Steuermanns./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.90 €
|
Abst. Kursziel*:
21.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.89%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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