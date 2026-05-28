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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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28.05.2026
SWX
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29.05.2026 07:01:52

BMW Hold

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Marktschwäche in China sei Hauptthema der Gespräche gewesen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef in Paris. Es stelle sich langfristig die Frage, ob die angepeilte Marge von 8 bis 10 Prozent ohne "Super-Gewinne" in China erreichbar sei. Der nächste Meilenstein für BMW sei der Kapitalmarkttag im September mit der Vision des neuen Steuermanns./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75.90 € 		Abst. Kursziel*:
21.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.89%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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