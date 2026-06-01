BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. BMW rechne weiter mit einer Autoimarge von 4 bis 6 Prozent und einem Vorsteuergewinn moderat unter Vorjahresniveau. Die Investitionen sollten nach ihrem Höhepunkt 2024 weiter zurückgehen. BMW habe sich zudem stärker als die Konkurrenz gegen Wechselkursschwankungen und den Gegenwind durch steigende Rohstoffpreise abgesichert, was in der zweiten Jahreshälfte aber nachlassen sollte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.56 €
|
Abst. Kursziel*:
35.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.88%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
06:00
|US start-up plans to drill for lithium under VW and BMW battery factories (Financial Times)
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28.05.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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28.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13.05.26
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|RBC Capital Markets
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|BMW Neutral
|UBS AG
|07.05.26
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