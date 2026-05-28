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Lage im Nahen Osten 28.05.2026 11:47:36

Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Der US-Dollar hat die davor erzielten leichten Gewinne im Verlauf des Donnerstagvormittags teilweise wieder abgegeben.

In der Folge stieg der Euro/Dollar-Kurs wieder über die Marke von 1,16 und notiert aktuell bei 1,1618. Der Dollar/Franken-Kurs ging derweil auf 0,7887 von 0,7895 zurück. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet gegen Mittag 0,9163 nach 0,9151 Franken am frühen Morgen.

Die neuen Angriffe in der Golfregion hatten den Dollar in der Nacht gestützt. Nun relativiere sich dies wieder, heisst es am Markt.

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"Abseitig geopolitischer Themen dürften sich Marktteilnehmer heute auch konjunkturellen Datenveröffentlichungen widmen", schreiben die Experten der Helaba. Vor allem US-Daten könnten am Nachmittag für Impulse sorgen. So werden etwa die erste BIP-Revision und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter erwartet. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Konsumausgaben und Einkommen auf dem Programm.

awp-robot/rw/ra

Zürich (awp)

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