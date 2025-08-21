Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.01CHF
0.99CHF
2.67 %
21.08.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.09.2025 10:23:53
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des IT-Dienstleisters auf der dbAccess European TMT der Deutschen Bank. Bechtle stehe im Geschäft mit der öffentlichen Hand vor einem Aufschwung./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.42 €
|
Abst. Kursziel*:
30.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.11%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
02.09.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
01.09.25
|XETRA-Handel: TecDAX am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25