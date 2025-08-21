Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

38.01
CHF
0.99
CHF
2.67 %
21.08.2025
BRXC
Bechtle Buy

Bechtle
38.01 CHF 2.67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des IT-Dienstleisters auf der dbAccess European TMT der Deutschen Bank. Bechtle stehe im Geschäft mit der öffentlichen Hand vor einem Aufschwung./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.42 € 		Abst. Kursziel*:
30.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.11%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

