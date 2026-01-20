BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BBVA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 18,50 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.67 €
|
Abst. Kursziel*:
6.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.39%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.12.25
|BBVA-Aktie im Plus: Pläne für Aktienrückkauf in Milliardenhöhe (Dow Jones)
|
19.12.25
|Grossbank BBVA beschliesst milliardenschweren Aktienrückkauf (AWP)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19.03
|-1.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy
|11:31
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform