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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BBVA-Investment gewesen.
Die BBVA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 17.98 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 55.617 BBVA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 22.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’251.39 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 25.14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BBVA belief sich zuletzt auf 118.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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