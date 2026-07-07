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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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07.07.2026 07:32:44

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 21 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem nahm Miruna Chirea die Aktien am Montagabend in die "High Conviction Franchise Picks List" auf. Seit Jahresbeginn hinkten die Papiere der spanischen Bank hinterher, doch die Fundamentaldaten mit der höchsten Eigenkapitalrendite (ROTE) in Europa blieben stark. Angesichts der weitgehend eingepreisten Risiken aus dem Türkei-Geschäft hätten die Konsensprognosen im mittleren einstelligen Prozentbereich Luft nach oben - vor allem dank der Aktivitäten in Mexiko./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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