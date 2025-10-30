BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BBVA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sehe er in den jüngsten Quartalszahlen eher keinen Treiber für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im Fokus stehe nun das geplante, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm nach einer gescheiterten Übernahme, zu dem es noch keine Details gebe./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.80 €
|
Abst. Kursziel*:
7.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.30%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (AWP)
|
30.10.25