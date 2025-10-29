BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
15.83CHF
-0.46CHF
-2.81 %
10:47:34
BRXC
30.10.2025 09:20:45
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,70 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe höhere Kosten mit einem starken Nettozinseinkommen aufgefangen, schrieb Inigo Vega am Donnerstag. Im dritten Quartal seien die Erwartungen weitgehend erfüllt worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.19 €
|
Abst. Kursziel*:
2.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.57%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
