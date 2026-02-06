Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.65 €
|
Abst. Kursziel*:
9.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.29%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
