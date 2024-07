NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Ein besseres Pharmageschäft dürfte die Schwäche der Agrarsparte aufwiegen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Den Jahresausblick dürften die Leverkusener bestätigen./mis/ag;