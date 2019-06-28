|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst präsentierten, detaillierten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Resultate hätten von einem höheren Beitrag des Gerinnerungshemmers Xarelto zum Geschäftsergebnis gezeugt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe das Nierenmedikament Kerendia vor allem in China ein höheres Wachstum verzeichnet./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.08%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.ch)