Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.6%  SPI 17’594 0.5%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’418 1.4%  Euro 0.9249 -0.3%  EStoxx50 5’803 1.3%  Gold 4’130 0.1%  Bitcoin 83’936 1.9%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 64.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RWE-Aktie stärker: Erwartungen geschlagen - Ziele bekräftigt
Um 18 Uhr live mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
LEIFRAS-Aktie nach 600 Prozent Kursplus mit Gewinnmitnahmen: Das steckt hinter dem Höhenflug
Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Diese Faktoren beflügeln den Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

104.00
CHF
22.50
CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 12:09:28

Bayer Hold

Bayer
27.01 CHF 8.75%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Pharma und Agrarchemiekonzerns hätten die Konsensprognosen deutlich übertroffen, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch. Dies sei hauptsächlich der unerwartet starken Performance der Sparte Crop Science geschuldet. Allerdings seien auch die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gestiegen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10
Fallender Bayer-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.55 € 		Abst. Kursziel*:
-19.44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.81%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse