Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Pharma und Agrarchemiekonzerns hätten die Konsensprognosen deutlich übertroffen, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch. Dies sei hauptsächlich der unerwartet starken Performance der Sparte Crop Science geschuldet. Allerdings seien auch die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gestiegen./edh/ag;

