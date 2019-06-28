Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

67.99
CHF
-0.12
CHF
-0.18 %
28.06.2019
SWX
18.08.2025 15:10:45

Bayer Hold

Bayer
26.32 CHF 3.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris Counihan sieht in der Einigung "einen Schritt zur Reduzierung des PCB-Prozessrisikos", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Vergleiche seien vollständig durch die im zweiten Quartal 2025 gebildete PCB-bezogene Rückstellung in Höhe von 530 Millionen Euro gedeckt, die auch den Fall Burke und weitere damit verbundene Kosten berücksichtige. Die neun früheren Urteile, die 49 Kläger betrafen, seien weiterhin in Berufung, sodass immer noch ein gewisses Restrisiko bestehe./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.18 € 		Abst. Kursziel*:
-11.30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.84%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

