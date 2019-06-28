|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris Counihan sieht in der Einigung "einen Schritt zur Reduzierung des PCB-Prozessrisikos", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Vergleiche seien vollständig durch die im zweiten Quartal 2025 gebildete PCB-bezogene Rückstellung in Höhe von 530 Millionen Euro gedeckt, die auch den Fall Burke und weitere damit verbundene Kosten berücksichtige. Die neun früheren Urteile, die 49 Kläger betrafen, seien weiterhin in Berufung, sodass immer noch ein gewisses Restrisiko bestehe./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.84%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
16:06
|Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt zu (AWP)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
15:03
|Bayer und über 200 PCB-Kläger in Washington einigen sich aussergerichtlich - Aktie steigt (Dow Jones)
|
14:33
|USA: Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt etwas zu (AWP)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|67.99
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:10
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|13:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Neutral
|13:17
|
RBC Capital Markets
Salesforce Sector Perform
|13:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Overweight
|12:08
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|12:03
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|11:27
|
Deutsche Bank AG
thyssenkrupp Hold