NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der neu für den Chemie- und Pharmakonzern zuständige Analyst Chris Counihan hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem das angehobene Ziel für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) hervor. Auf Segmentebene stünden übertroffene Erwartungen mit dem Agrargeschäft in Zusammenhang./tih/nas;