Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’321 -0.5%  SPI 18’853 -0.4%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’616 -0.6%  Euro 0.9197 0.0%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 4’338 0.2%  Bitcoin 50’486 0.3%  Dollar 0.7963 -0.2%  Öl 93.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evonik-Aktie im Blick: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Papiere
Banca Monte dei Paschi vor Prüfung von Angeboten von Banco BPM und Intesa Sanpaolo
K+S-Aktie: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro
Aus dem Nichts zum Highflyer: Inno Holdings-Aktie schiesst nach KI-Ankündigung nach oben
Sieben Erfolgsgeheimnisse: Wie NVIDIA zum Tech-Giganten wurde
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

32.79
CHF
0.43
CHF
1.33 %
08.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 07:32:29

Bayer Buy

Bayer
32.87 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das Expertengespräch habe die Komplexität und die Risiken für den Glyphosat-Vergleich unterstrichen, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz mit einem Juristen über den Übertragungsbeschluss für Klagen an ein Bundesgericht nach Kalifornien./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.87 € 		Abst. Kursziel*:
44.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.78%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten