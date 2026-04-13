Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’129 -0.4%  SPI 18’401 -0.5%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’560 -1.0%  Euro 0.9242 0.1%  EStoxx50 5’867 -1.0%  Gold 4’730 -0.4%  Bitcoin 55’880 -0.3%  Dollar 0.7899 -0.1%  Öl 101.7 7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Re-Aktie rutscht dennoch zweistellig ab: SST-Quote bestätigt
GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Georg Fischer-Aktie fester: Grossauftrag in Brasilien an Land gezogen
E.ON-Aktie etwas fester: Strom- und Gaspreise könnten langfristig steigen
Burkhalter-Aktie klettert: Steigerung des Umsatzes und Gewinns in 2025
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

36.59
CHF
0.34
CHF
0.94 %
09:25:24
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 08:34:50

Bayer Buy

Bayer
36.64 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Seine Erwartungen an den Quartalsbericht Mitte Mai lägen auf Augenhöhe mit dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Freitagmittag in seinem Ausblick. Im Fokus der Anleger dürften die Wachstumsdynamik der Pharma-Treiber Nubeqa und Kerendia stehen sowie jegliche Signale zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Agrarchemiebereich./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 12:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.78 € 		Abst. Kursziel*:
30.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.20%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:34 Bayer Buy UBS AG
09.04.26 Bayer Halten DZ BANK
30.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
26.03.26 Bayer Buy UBS AG
16.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 36.47 0.61% Bayer