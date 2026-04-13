Bayer 36.64 CHF -2.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Seine Erwartungen an den Quartalsbericht Mitte Mai lägen auf Augenhöhe mit dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Freitagmittag in seinem Ausblick. Im Fokus der Anleger dürften die Wachstumsdynamik der Pharma-Treiber Nubeqa und Kerendia stehen sowie jegliche Signale zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Agrarchemiebereich./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 12:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.