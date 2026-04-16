Bayer 37.30 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 23 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb die nun zuständige Expertin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Sie rechnet mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, getrieben vom Agrargeschäft./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.