Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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16.04.2026 09:52:05
Bayer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 23 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb die nun zuständige Expertin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Sie rechnet mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, getrieben vom Agrargeschäft./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.44 €
|
Abst. Kursziel*:
6.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.63%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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