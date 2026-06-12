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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Bayer-Performance 12.06.2026 10:02:35

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bayer
33.28 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.11 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 195.656 Bayer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.06.2026 7’002.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.79 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.97 Prozent eingebüsst.

Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 6.4233 12.61 155882392
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