DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.11 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 195.656 Bayer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.06.2026 7’002.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.79 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.97 Prozent eingebüsst.

Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch