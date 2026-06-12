Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bayer-Performance
|
12.06.2026 10:02:35
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.11 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 195.656 Bayer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.06.2026 7’002.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.79 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.97 Prozent eingebüsst.
Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.06.26
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.06.26
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.06.26