Bayer 40.67 CHF 0.85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 22:04 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.