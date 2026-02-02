Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.40 €
|
Abst. Kursziel*:
22.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.86%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Analysen zu Bayer
|09:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
