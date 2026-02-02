Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’255 0.5%  SPI 18’277 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’577 0.2%  Euro 0.9187 0.3%  EStoxx50 5’936 -0.2%  Gold 4’722 -2.9%  Bitcoin 60’085 1.0%  Dollar 0.7741 0.1%  Öl 66.2 -6.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Neue Kreditkarte verärgert Lufthansa-Stammkunden
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Intesa-Aktie verliert: Finanzhaus streicht Jobs und schüttet rund 50 Milliarden Euro aus
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen - Aktie trotzdem fester
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

40.42
CHF
0.78
CHF
1.96 %
10:57:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 09:27:19

Bayer Buy

Bayer
40.67 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 22:04 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.40 € 		Abst. Kursziel*:
22.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.86%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:27 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 40.39 1.88% Bayer