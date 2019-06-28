|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 13:25:54
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Quigley zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht von der Fallhöhe, der die Aktien am Berichtstag ausgesetzt waren. Denn die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien größtenteils bestätigt worden und in puncto Rechtsstreitigkeiten sah er Fortschritte./tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.31 €
Abst. Kursziel*:
38.29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
25.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.82%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
