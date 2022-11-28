AXA Aktie 486352 / FR0000120628
38.05CHF
11.02CHF
40.77 %
28.11.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.10.2025 16:08:44
AXA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die limitierte Berichterstattung des Versicherers für das dritte Quartal enthalte keine nennenswerten Überraschungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37.65 €
|
Abst. Kursziel*:
19.52%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
37.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.65%
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
|
30.10.25
|Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen (Dow Jones)
|
30.10.25