Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’917 -1.5%  Bitcoin 52’490 -1.1%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 68.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Markanter Rutsch unter die Marke von 5'000 Dollar
ALSO-Aktie: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Phoenix Mecano-Aktie: 2025 weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn
EFG International-Aktie: Kooperation mit Capital Group für neue Kundenangebote
Suche...
eToro entdecken

AXA Aktie 486352 / FR0000120628

34.39
CHF
0.08
CHF
0.24 %
16.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 17:50:56

AXA Outperform

AXA
34.39 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa beim Kursziel von 48 Euro mit "Outperform" gestartet. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse./rob/bek/he/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37.83 € 		Abst. Kursziel*:
26.88%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
37.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AXA S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 AXA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 34.39 0.24% AXA S.A.