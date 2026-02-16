AXA Aktie 486352 / FR0000120628
34.39CHF
0.08CHF
0.24 %
16.02.2026
16.02.2026 17:50:56
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37.83 €
|
Abst. Kursziel*:
26.88%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
37.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|34.39
|0.24%
