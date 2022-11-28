AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.92 €
|
Abst. Kursziel*:
26.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.89%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
06.11.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Axa-Gründer Claude Bébéar im Alter von 90 Jahren verstorben (AWP)
|
04.11.25
|AXA-Aktie im Minus: Patric Deflorin wird CEO der AXA Schweiz (AWP)
|
31.10.25
|AXA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.10.25
|AXA-Aktie: Einnahmen deutlich gesteigert (AWP)
|
31.10.25
|Axa verdient mehr - Preise von Nichtlebensversicherungen enttäuschen (AWP)
|
30.10.25
|Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen (Dow Jones)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu AXA S.A.
|09:18
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38.05
|40.77%
