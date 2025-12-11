AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zum Sektor seit Jahresbeginn unterdurchschnittliche Kursentwicklung des französischen Versicherers biete eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Michael Huttner am Donnerstagabend. Für das Unternehmen sprächen steigende Zuflüsse in der französischen Lebensversicherung und eine günstige Schadenentwicklung, voraussichtlich steigendes Wachstum nach der Übernahme von Prima in Italien. Zudem rechnet er mit einer überraschend starken Trendwende im Geschäft mit Krankenversicherungen./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.96 €
|
Abst. Kursziel*:
19.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.50%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.11.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.25