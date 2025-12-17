AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.79 €
|
Abst. Kursziel*:
10.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.29%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
