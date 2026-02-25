Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’020 0.2%  SPI 19’250 0.3%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’062 0.3%  Euro 0.9125 0.1%  EStoxx50 6’152 0.6%  Gold 5’180 0.7%  Bitcoin 50’730 2.4%  Dollar 0.7743 0.1%  Öl 71.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an EON SE-Aktie
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aston Martin-Aktie dennoch fester: Sportwagenbauer macht mehr Verlust - US-Zölle belasten weiter
Siemens Energy-Aktie markiert neues Rekordhoch: Hauptversammlung und Kooperation mit 6K Additive im Blick
Santander-Aktie gewinnt: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern
Suche...

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

16.30
CHF
-1.30
CHF
-7.39 %
11:03:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 09:37:56

AUTO1 Overweight

AUTO1
15.98 CHF -10.04%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19.18 € 		Abst. Kursziel*:
103.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
121.59%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?