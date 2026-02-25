AUTO1 15.98 CHF -10.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.