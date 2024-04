NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 5,90 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler dürfte besser als gedacht ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor Veröffentlichung der Quartalszahlen. Gleichwohl dürfte die Vorhersagbarkeit der Entwicklung nicht sehr gut bleiben und die Schwankungen von Quartal zu Quartal anhalten./ajx/he;