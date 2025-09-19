Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 1.4%  SPI 16’928 1.1%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’984 0.4%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’548 0.3%  Gold 3’889 0.8%  Bitcoin 92’758 2.1%  Dollar 0.7979 0.2%  Öl 66.0 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Suche...
Plus500 Depot

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

26.78
CHF
3.56
CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 11:30:59

AUTO1 Buy

AUTO1
26.78 CHF 15.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.48 € 		Abst. Kursziel*:
32.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.09%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:30 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 AUTO1 Buy UBS AG
18.09.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 26.78 15.32% AUTO1