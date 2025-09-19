AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
01.10.2025 11:30:59
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.48 €
|
Abst. Kursziel*:
32.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.09%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: AUTO1 Group appoints Christian Wallentin as Chief Financial Officer (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: AUTO1 Group ernennt Christian Wallentin zum Chief Financial Officer (EQS Group)
|
30.09.25
|Was Analysten von der AUTO1-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: MDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
30.09.25
|AUTO1-Aktie gewinnt: Autohero erweitert Standorte - Drei neue Produktionszentren (Dow Jones)
Analysen zu AUTO1
|11:30
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:44
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|26.78
|15.32%
