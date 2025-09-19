AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
22.09.2025 06:51:33
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 32,10 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktivitäten auf der Web-Plattform des Autohändlers erscheinen weiter solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Zudem ist er nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef insgesamt noch etwas optimistischer geworden./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
34.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.48 €
|
Abst. Kursziel*:
30.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.23%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
19.09.25