ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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27.04.2026 09:37:11
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei solide gewesen, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der frühe Zeitpunkt des erhöhten Ergebnisziels sei bemerkenswert./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.40 €
|
Abst. Kursziel*:
45.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.89%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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