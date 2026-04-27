ATOSS Software 76.34 CHF 1.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei solide gewesen, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der frühe Zeitpunkt des erhöhten Ergebnisziels sei bemerkenswert./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.