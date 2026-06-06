AMD Aktie 903491 / US0079031078
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06.06.2026 14:23:00
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Analyse der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie abgegeben.
20 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 447,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 68,89 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 516,10 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|415,00 USD
|-19,59
|06.05.2026
|Barclays Capital
|500,00 USD
|-3,12
|06.05.2026
|Bernstein Research
|525,00 USD
|1,72
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|385,00 USD
|-25,40
|06.05.2026
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|450,00 USD
|-12,81
|06.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|450,00 USD
|-12,81
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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