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Experten-Einschätzungen 06.06.2026 14:23:00

Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst

Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.

AMD
388.31 CHF -3.03%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Analyse der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie abgegeben.

20 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 447,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 68,89 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 516,10 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--06.05.2026
Jefferies & Company Inc.415,00 USD-19,5906.05.2026
Barclays Capital500,00 USD-3,1206.05.2026
Bernstein Research525,00 USD1,7206.05.2026
JP Morgan Chase & Co.385,00 USD-25,4006.05.2026
Merrill Lynch & Co., Inc.450,00 USD-12,8106.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.450,00 USD-12,8106.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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