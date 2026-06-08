Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’360 -0.2%  SPI 18’881 -0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’681 -0.3%  Euro 0.9189 0.2%  EStoxx50 6’061 0.0%  Gold 4’329 0.0%  Bitcoin 50’142 -0.4%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 94.7 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Nach dem Sturzflug: Bitcoin findet Halt unter der 60.000-Dollar-Marke
Lufthansa-Aktie tiefer: Allianz mit ANA wächst - ITA stösst zum Europe-Japan-JV
ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner BTC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

BTC/USD

Fragile Stimmung 08.06.2026 14:18:36

Nach dem Sturzflug: Bitcoin findet Halt unter der 60.000-Dollar-Marke

Nach dem Sturzflug: Bitcoin findet Halt unter der 60.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin hat sich nach seinen jüngsten deutlichen Verlusten stabilisiert.

Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Montag 63.346 US-Dollar. Der Bitcoin lag damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Am Freitag war der Bitcoin noch zeitweise bis auf 59.100 Dollar gesackt. Dies war der tiefste Stand seit Oktober 2024.

"Die Stimmung bleibt jedoch fragil", schreibt Analyst Timo Emden, von Emden Research. "Belastet wird der Markt weiterhin von einem Mix aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen und anhaltenden Gewinnmitnahmen." Anleger würden offenbar ihre Portfolios auf andere Wachstum- und Zukunftsthemen ausrichten.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

In der vergangenen Woche war der Bitcoin stark unter Druck geraten. Vor einer Woche war die Digitalwährung noch rund 74.000 Dollar wert. Experten begründeten den Rückgang auch mit Verkäufen des Krypto-Investors Strategy. Dieser ist der grösste institutionelle Anleger von Bitcoin und gilt als wichtiger Trendsetter. Dessen Verkäufe seien zwar vergleichsweise gering ausgefallen, hätten die Anleger aber verunsichert, hiess es.

"Die Transaktion hat Spekulationen über mögliche Verkäufe weiterer grosser Marktteilnehmer ausgelöst und die ohnehin erhöhte Gewinnmitnahmebereitschaft verstärkt", schreibt Emden. "Solange die Kapitalzuflüsse ausbleiben und die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft bleibt, dürfte Bitcoin anfällig für erneute Kursschwankungen bleiben."

Belastet wurde der Bitcoin zuletzt auch durch die gestiegenen Inflationserwartungen. Der Iran-Krieg hat zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise geführt. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass auch die Geldpolitik darauf reagiert. Höhere Leitzinsen belasten tendenziell den Bitcoin, da er keine Zinsen abwirft. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht, auch wenn der Iran seine jüngsten Angriffe auf Israel für beendet erklärt hat.

/jsl/stk/jha/

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

CryptoQuant: Rekord-Bitcoin-Bestände täuschen über schwache Nachfrage hinweg

Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?