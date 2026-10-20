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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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21.10.2026 15:13:50

AstraZeneca Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die just veröffentlichten Konsensschätzungen. Er erwarte weiterhin ein solides drittes Quartal. Seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft Pharma (Core EPS) entspreche dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit einer Bestätigung der Jahresziele, was den Marktkonsens untermauern sollte./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
126.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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