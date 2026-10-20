AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die just veröffentlichten Konsensschätzungen. Er erwarte weiterhin ein solides drittes Quartal. Seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft Pharma (Core EPS) entspreche dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit einer Bestätigung der Jahresziele, was den Marktkonsens untermauern sollte./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
151.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
126.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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