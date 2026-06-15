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Milliarden-Deal 15.06.2026 11:07:07

Allianz-Aktie gesucht: Allianz übernimmt anscheinend HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

Allianz-Aktie gesucht: Allianz übernimmt anscheinend HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen.

Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hiess es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äussern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

Via XETRA steigt die Allianz-Aktie zeitweise um 1,06 Prozent auf 390,50 Euro.

/he

NEW YORK (awp international)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’412.24 19.58 SFNBRU
Short 14’677.27 13.99 SNHBVU
Short 15’251.43 8.79 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’783.60 15.06.2026 11:00:36
Long 13’190.68 18.04 SPBXAU
Long 12’969.89 13.99 S4BF7U
Long 12’424.85 8.99 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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