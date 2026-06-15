|Milliarden-Deal
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15.06.2026 11:07:07
Allianz-Aktie gesucht: Allianz übernimmt anscheinend HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur
Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen.
Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hiess es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äussern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.
Via XETRA steigt die Allianz-Aktie zeitweise um 1,06 Prozent auf 390,50 Euro.
/he
NEW YORK (awp international)
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