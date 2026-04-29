AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
144.14CHF
-4.84CHF
-3.25 %
12:32:08
BRXC
29.04.2026 11:44:59
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
144.14 CHF -3.25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
165.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
158.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
136.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:44
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
