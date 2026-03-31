AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Die Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie, die bei Kindern positiv ausgefallen seien und bei Erwachsenen nicht, habe der Markt wohl schon weitgehend so erwartet, schrieb James Gordon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das optimistische Szenario eines Spitzenumsatzes von fünf Milliarden US-Dollar sei wohl vom Tisch. Doch rund drei Milliarden Dollar erschienen erreichbar. Früher an diesem Tag hatte Gordon einen Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen gegeben./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
165.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
147.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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