AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie bei Kindern seien erfolgreich ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies verringere die Risiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
147.08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
30.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)