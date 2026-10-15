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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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15.10.2026 12:30:49

AstraZeneca Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Mit Überraschungen des britischen Pharmakonzerns sei nicht zu rechnen, schrieb Trung Huynh in einem Ausblick am Donnerstag. Das Geschäft mit Onkologie-Medikamenten dürfte sich gut entwickelt haben. Das Management dürfte die Jahresprognosen bestätigen./rob/bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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