NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Mit Überraschungen des britischen Pharmakonzerns sei nicht zu rechnen, schrieb Trung Huynh in einem Ausblick am Donnerstag. Das Geschäft mit Onkologie-Medikamenten dürfte sich gut entwickelt haben. Das Management dürfte die Jahresprognosen bestätigen./rob/bek/stk;