AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca von 15.100 auf 16.400 Pence angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Briten hätten mit prozentual zweistelligem Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Elmar Kraus am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. "Die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der anspruchsvollen Langfristziele bis 2030 steigt mit den - überwiegend positiven - Pipelineresultaten." In der Forschung sei nun auch ein Mittel gegen Fettleibigkeit. Er traut ihm zu, im inzwischen hart umkämpften Feld mit Patientenfreundlichkeit zu punkten./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
158.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
136.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|11:44
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
