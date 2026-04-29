Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rekordzuflüsse im ersten Quartal: Gold-ETFs erleben in China einen neuen Boom
Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Micron-Aktie im Höhenflug: Analyst setzt auf 1'000 Dollar - wird KI zum Gamechanger?
BYD-Aktie erholt sich von Rückschlag: Exporte rücken nach schwache Zahlen ins Rampenlicht
AstraZeneca Kaufen

AstraZeneca
146.82 CHF -1.45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca von 15.100 auf 16.400 Pence angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Briten hätten mit prozentual zweistelligem Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Elmar Kraus am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. "Die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der anspruchsvollen Langfristziele bis 2030 steigt mit den - überwiegend positiven - Pipelineresultaten." In der Forschung sei nun auch ein Mittel gegen Fettleibigkeit. Er traut ihm zu, im inzwischen hart umkämpften Feld mit Patientenfreundlichkeit zu punkten./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
158.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
136.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:34 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
11:44 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
23.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen
