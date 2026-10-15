AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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15.10.2026 13:04:23
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
139.07 CHF 5.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15200 Pence belassen. Seine Prognosen für den Pharmakonzern deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen, schrieb Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
152.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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