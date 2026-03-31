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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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31.03.2026 10:50:29

AstraZeneca Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten attestierte dem Pharmakonzern alles in allem positive Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie. Die Frage sei allerdings, ob das ursprüngliche Umsatzziel von drei bis fünf Milliarden US-Dollar noch stehe, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
180.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
146.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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