AstraZeneca 154.38 CHF -0.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten attestierte dem Pharmakonzern alles in allem positive Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie. Die Frage sei allerdings, ob das ursprüngliche Umsatzziel von drei bis fünf Milliarden US-Dollar noch stehe, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.