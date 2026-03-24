NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 120 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe in Studien gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Er hob hervor, dass das Mittel sowohl in der Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch in der breiten Patientengruppe gut gewirkt habe. Seine Prognose für den Spitzenumsatz in Höhe von 3 Milliarden Dollar habe nur die Raucher-Gruppe berücksichtigt und sei nun möglicherweise zu konservativ./rob/ag/edh;