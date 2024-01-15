NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Richard Chamberlain am Dienstag. Daraus resultiere eine Marge von mehr als 5 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liege. Das Bruttowarenvolumen habe diese jedoch verfehlt und der Gesamtumsatz habe daher auch leicht unter den Konsensprognosen gelegen./tih/ag;