ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Richard Chamberlain am Dienstag. Daraus resultiere eine Marge von mehr als 5 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liege. Das Bruttowarenvolumen habe diese jedoch verfehlt und der Gesamtumsatz habe daher auch leicht unter den Konsensprognosen gelegen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
2.63 £
|
Abst. Kursziel*:
51.80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
2.68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.17%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
