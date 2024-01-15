Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87 %
15.01.2024
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
30.09.2025 09:03:05

ASOS Sector Perform

ASOS
4.08 CHF -86.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Richard Chamberlain am Dienstag. Daraus resultiere eine Marge von mehr als 5 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liege. Das Bruttowarenvolumen habe diese jedoch verfehlt und der Gesamtumsatz habe daher auch leicht unter den Konsensprognosen gelegen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
2.63 £ 		Abst. Kursziel*:
51.80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
2.68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
49.17%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse