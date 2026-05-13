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Solide Finanzlage 13.05.2026 20:49:00

Alcon im Fokus: Moody’s bestätigt "Baa1"-Rating mit stabilem Ausblick

Alcon im Fokus: Moody’s bestätigt

Die britische Ratingagentur Moody's hat das Kreditrating des Augenheilkonzerns Alcon mit "Baa1" bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten.

Alcon
49.50 CHF -0.97%
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Das Unternehmen verfüge weiterhin über starke Marktpositionen im globalen Augenheilmarkt sowie über eine solide Finanzlage, teilte Moody's am Mittwoch nach einer periodischen Überprüfung mit.

Positiv wertete die Agentur unter anderem die breite Produktpalette, die alternde Bevölkerung mit wachsendem Bedarf an Augenbehandlungen sowie die zurückhaltende Verschuldungspolitik. Auch Produktinnovationen und Preiserhöhungen hätten die Geschäftsentwicklung gestützt.

Belastend wirkten dagegen der Konkurrenzdruck in einzelnen Bereichen, regulatorische Risiken sowie im Branchenvergleich tiefere Gewinnmargen. Zudem könnten grössere kreditfinanzierte Übernahmen die Bonität künftig beeinträchtigen.

Alcon setzt laut Moody's überschüssige Mittel derzeit unter anderem für das angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden US-Dollar ein.

to/jb

Genf/London (awp)

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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