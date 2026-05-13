Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochmittag

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.63 Prozent auf 5’067.56 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.216 Prozent auf 5’046.52 Punkte an der Kurstafel, nach 5’035.66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’083.24 Punkte, das Tagestief hingegen 5’046.52 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0.078 Prozent nach. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5’096.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’146.66 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 4’510.14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’315.22 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.87 Prozent auf 176.04 EUR), Zurich Insurance (+ 3.29 Prozent auf 558.80 CHF), Rio Tinto (+ 3.23) Prozent auf 81.76 GBP), UBS (+ 2.44 Prozent auf 35.72 CHF) und Deutsche Telekom (+ 2.21 Prozent auf 28.23 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3.77 Prozent auf 1’118.20 EUR), RELX (-1.75 Prozent auf 24.12 GBP), SAP SE (-1.26 Prozent auf 140.60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.19 Prozent auf 5.75 EUR) und Nestlé (-1.11 Prozent auf 76.46 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’828’866 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 503.202 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch